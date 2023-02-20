Мир 20 февраля 2023, 17:18 Медведев заявил о неподвластности украинцев Зеленскому и Байдену Зампред СБ Медведев: Байден посетил Киев после получения гарантий безопасности Сайт президента Украины

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Президент США Джо Байден посетил Киев после получения гарантий безопасности, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что хоть американский лидер и поддерживает ВСУ оружием, но украинцы по-настоящему неподвластны ни ему, ни президенту Владимиру Зеленскому.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», — отметил Дмитрий Медведев.

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Зампред Совбеза добавил, что Запад стабильно поставляет оружие на Украину. По словам Медведева, из-за этого террористы по всему миру получают новое вооружение, а ВПК натовских стран продолжает зарабатывать.

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Политик напомнил, что с 2014 года население Украины постоянно сокращается. Несмотря на военную поддержку, жители страны неподвластны ни Джо Байдену, ни Владимиру Зеленскому, добавил Медведев.

Ранее украинский президент заявил, что не планирует проведение переговоров с Владимиром Путиным. По словам Дмитрия Медведева, ценности в потенциальном документе с Украиной нет.