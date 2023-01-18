Мир 18 января 2023, 11:30 Медведев заявил о необходимости разработки новых международных норм Медведев: для переговоров требуется разработка новых международных норм РИА «Новости»

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Западные страны вспомнили о принципах международного права как основе для ведения переговоров. Однако здесь возникает проблема — очевидно, что у сторон, которые противостоят России, есть сложности с трактованием этих правил, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Например, как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, очевидно, по-разному понимаются нами и враждебными нам странами», — пояснил политик.

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Речь идет, во-первых, о принципе самоопределения наций в разрезе ДНР, ЛНР и других бывших территорий Украины, уточнил Медведев. Во-вторых, о принципе добросовестного исполнения международных обязательств. Тут зампред Совбеза напомнил о Минских соглашениях.

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«Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам», — подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что имеет в виду признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, а также выработку специальных международных норм, которые отражали бы сложившуюся ситуацию и международные отношения в будущем.

«Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens», — заключил политик.