Мир 11 июля 2023, 22:19 Медведев заявил, что спецоперация продолжится с прежними целями Медведев: спецоперация на Украине продолжится с прежними целями РИА «Новости»

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Специальная военная операция продолжится с прежними целями, одна из которых — отказ Украины от членства в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя итоги первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он отметил, что Украину в НАТО позовут, однако примут «неизвестно когда и на каких условиях». По его словам, вполне вероятно, что это никогда не случится. А в альянсе просто боятся об этом сказать вслух.

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«Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями», — написал он.

Одна из целей спецоперации — отказ киевского режима от членства в НАТО. На этом Россия и настаивала с самого начала, напомнил Медведев. Поэтому «киевскую нацистскую группировку» придется ликвидировать, резюмировал он.

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер уже заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока не закончится конфликт. Он уточнил, что принятие страны в альянс во время действия спецоперации значило бы прямое столкновение США с Россией.