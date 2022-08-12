Медведев заявил, что на АЭС в Евросоюзе возможны случайности

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС. В своем Telegram-канале он заявил, что в Евросоюзе тоже есть атомные электростанции и на них тоже возможны «случайности».

По словам Медведева, украинское руководство открещивается от нанесения ударов по станции в Запорожской области.

«Говорят, что чисто случайно, получается. Типа, не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — отметил зампред Совбеза.

Украинские военные специально атакуют охладительный контур ЗАЭС, который гарантирует безопасность и охлаждение реакторов станции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он допустил, что обстрелы со стороны ВСУ могут спровоцировать остановку реактора. По мнению Рогова, приказы об атаке на объект отдают в США и Великобритании. Представитель областной администрации подчеркнул: именно эти страны «курируют режим Зеленского».