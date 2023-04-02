Мир 02 апреля 2023, 16:47 Медведев высмеял высказывание Борреля о Дне дурака Зампред Совбеза Медведев назвал Борреля большим специалистом по Дню дурака РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель является большим специалистом по Дню дурака. Об этом в Twitter сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Таким образом политик отреагировал на заявление дипломата о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля «подходит для Дня дурака».

Реклама

Боррель также указал, что Россия постоянно нарушает суть правовых рамок ООН, и пообещал, что Евросоюз будет с этим бороться.

«Жозеп Боррель — большой специалист по Дню дурака. Это его день», — написал в ответ Медведев.

Россия в апреле взяла председательство в Совете Безопасности ООН. Во второй половине месяца для участия в мероприятиях в Нью-Йорк прибудет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее, 1 апреля, пресс-служба российского МИД поздравила президента Украины Владимира Зеленского с его «профессиональным праздником».