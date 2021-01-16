Медведев: в США идет холодная гражданская война

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал статью, в которой назвал происходящее в Америке холодной гражданской войной. Причиной этих событий он считает недостатки политической системы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его статью «Америка 2.0. После выборов».

Медведев отметил, что в Штатах произошел раскол общества, который продолжает усиливаться. Он уверен, что насилие и беспорядки могут произойти еще.

Политик отметил, что одна из основных причин, которая привела к сложившейся ситуации, — это «проблемы в электоральной системе США». Медведев уверен, что они носят системный характер.

«Выборы в этой стране, особенно когда власть переходит от одной политической силы к другой, могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии», — отметил он.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что «мы идем к войне с США». По его словам, Штаты уже реализуют внешнеполитическую стратегию, по которой ведется работа по вооружение недружественных к России стран: Грузии и Украины. Сатановский заявил, что Америка планирует начать войну при помощи них. Об этом сообщило ИА Nation News.