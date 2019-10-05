Медведев увидел Зеленского между молотом и наковальней из-за импичмента Трампа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении, когда пообещал главе США Дональду Трампу расследовать дело Хантера Байдена.

Об этом он заявил в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

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«Он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии», — отметил Медведев.

По его мнению, Зеленскому не позавидуешь: если он продолжит расследование в отношении сына главного политического оппонента Трампа на ближайших президентских выборах США, демократы обвинят его во вмешательстве в выборы.

Если он заблокирует расследование — будет недовольна администрация Трампа, которой он уже пообещал «прояснить те или иные вопросы».

Медведев также назвал «злыми ребятами» американских журналистов, которые прозвали украинского президента Моникой Зеленски.

25 сентября была опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа, которую потребовал обнародовать Конгресс США. Лидер парламентариев от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о начале расследования, которое может стать причиной импичмента.

Обсуждаемое президентами расследование сочли попыткой понизить рейтинг Джо Байдена, которые считается основным соперником Трампа в предвыборной гонке.