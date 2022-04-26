Медведев усомнился в демократичности Twitter при Илоне Маске

Покупка социальной сети Twitter американским бизнесменом Илоном Маском ничего не изменит в политике компании, поскольку она подчиняется государственным интересам. Это мнение в Telegram-канале выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни», — написал он.

Зампред Совбеза заявил, что социальная сеть неспособна игнорировать сложившиеся в государстве настроения.

«Twitter не станет справедливым и демократичным. Никакого чудесного превращения с ним не произойдет», — заключил Медведев.

Илон Маск ранее заключил соглашение о приобретении социальной сети за 44 миллиарда долларов.

Генеральный директор компании Параг Агравал заявлял, что будущее соцсети после прихода Маска еще не определено.