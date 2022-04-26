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    26 апреля 2022, 11:08

    Медведев усомнился в демократичности Twitter при Илоне Маске

    Дмитрий Медведев не поверил, что Twitter станет демократичной соцсетью при Илоне Маске

    Максим Зинкин

    Покупка социальной сети Twitter американским бизнесменом Илоном Маском ничего не изменит в политике компании, поскольку она подчиняется государственным интересам. Это мнение в Telegram-канале выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев усомнился в демократичности Twitter при Илоне Маске

    «Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни», — написал он.

    Зампред Совбеза заявил, что социальная сеть неспособна игнорировать сложившиеся в государстве настроения.

    «Twitter не станет справедливым и демократичным. Никакого чудесного превращения с ним не произойдет», — заключил Медведев.

    Илон Маск ранее заключил соглашение о приобретении социальной сети за 44 миллиарда долларов.

    Генеральный директор компании Параг Агравал заявлял, что будущее соцсети после прихода Маска еще не определено.