Мир 16 августа 2023, 14:31 Медведев уличил Запад в стремлении заработать на поставках ВСУ Медведев: Запад заинтересован не в мире, а в заработке на украинском конфликте РИА «Новости»

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Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине. Вместо этого он задался целью заработать как можно больше денег для своего ОПК. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме «Армия-2023». Его слова привело РИА «Новости».

«Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция», — подчеркнул Медведев.

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По его словам, западные страны совершенно не стремятся к этому. Они заинтересованы в раскручивании «военного маховика», чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов.

Однако силы ВС России «очень успешно сжигают» поставленную ВСУ технику. Поэтому периодически западное руководство возобновляет разговоры о необходимости переговоров и поиске компромиссов, указал зампред Совбеза.

«Но нужно понимать, что <…> американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги», — заключил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл тактику Запада на Украине. По словам главы государства, ситуация в зоне СВО стала примером политики «подливания масла в огонь», чтобы втянуть в конфликт как можно больше стран.