Мир 29 ноября 2022, 21:11 Медведев уличил НАТО в госпереворотах и убийствах мирных граждан по всему миру Зампред Совбеза РФ Медведев: НАТО не нужен цивилизованному миру РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тот заявил, что Украина победит в конфликт с Россией как суверенное независимое государство. В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что при этом глава альянса «ничего не сказал о ее территориальной целостности».

«Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — написал политик.

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Медведев раскритиковал НАТО за слепоту в отношении своих поступков. Он считает, что организация участвовала в госпереворотах во многих странах и несет ответственность за десятки тысяч убитых мирных граждан. Также он припомнил альянсу поставки вооружения в очаги конфликтов.

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Политик считает, что современному и цивилизованному миру эта организация не нужна. Он предложил НАТО покаяться перед человечеством, а потом распустить альянс как преступное образование.