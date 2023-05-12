Мир 12 мая 2023, 18:34 Медведев уличил Бельгию в аморальности Медведев счел аморальным решение Бельгии направить Украине деньги на оружие РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение правительства Бельгии направить Украине денежные средства заблокированных активов России является аморальным последствием незаконных санкций. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

Правительство Бельгии в пятницу объявило о передаче Украине 92 миллионов евро налогов от замороженных российских активов.

Реклама

«Бельгия передаст Украине 92 миллиона евро, полученных от грабительского и хищнического использования активов России. Мало того, что они совершают неправедные вещи с точки зрения европейского права, так еще и отправят эти деньги на оружие», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что незаконность санкционных ограничений провоцирует аморальные последствия.

Ранее Медведев заявил, что своими действиями западные страны подталкивают мир к глобальной войне.