Мир 06 августа 2023, 13:45 Медведев указал на три фактора успешных переговоров по Украине Зампред Совбеза Медведев назвал три условия для успешных переговоров по Украине РИА «Новости»

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Переговоры по украинскому кризису пройдут успешно, если принять во внимание три ключевых фактора. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Первым условием успешного диалога политик назвал присутствие на переговорах обеих сторон конфликта. Медведев заметил, что на встрече в Джидде российской делегации не будет.

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«Нужно учесть исторический контекст. А он таков, что до 1991 года никакой страны Украины никогда не было. Она — осколок Российской империи», — назвал зампред второй фактор.

Третьим условием Медведев обозначил необходимость учитывать сложившиеся реалии. По его словам, часть территории Украины уже вернулась в Россию, а остальная вступила в стадию полураспада.

«Признающий эти очевидные вещи посредник имеет шансы на успех. Все остальные — никаких. Но и переговоры не нужны. Враг должен молить о пощаде и приползти на коленях», — добавил он.

В саудовском городе Джидда 5 августа начались переговоры по урегулированию украинского кризиса. В них принимают участие 30 стран. Россия на переговорах не присутствует, на что ранее обратил внимание советник бразильской делегации.