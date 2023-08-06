06 августа 2023, 13:45
Медведев указал на три фактора успешных переговоров по Украине
Зампред Совбеза Медведев назвал три условия для успешных переговоров по Украине
Переговоры по украинскому кризису пройдут успешно, если принять во внимание три ключевых фактора. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Первым условием успешного диалога политик назвал присутствие на переговорах обеих сторон конфликта. Медведев заметил, что на встрече в Джидде российской делегации не будет.
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«Нужно учесть исторический контекст. А он таков, что до 1991 года никакой страны Украины никогда не было. Она — осколок Российской империи», — назвал зампред второй фактор.
Третьим условием Медведев обозначил необходимость учитывать сложившиеся реалии. По его словам, часть территории Украины уже вернулась в Россию, а остальная вступила в стадию полураспада.
«Признающий эти очевидные вещи посредник имеет шансы на успех. Все остальные — никаких. Но и переговоры не нужны. Враг должен молить о пощаде и приползти на коленях», — добавил он.
В саудовском городе Джидда 5 августа начались переговоры по урегулированию украинского кризиса. В них принимают участие 30 стран. Россия на переговорах не присутствует, на что ранее обратил внимание советник бразильской делегации.
Дмитрий Медведев
Россия
Украина
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