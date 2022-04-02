Медведев указал на сложности вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в состав Евросоюза возможно, но проблемой может стать отсутствие страны в блоке НАТО. Рассуждениями в Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Украина хотела попасть в состав Евросоюза и НАТО еще при президентах Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации», — написал Медведев.

Зампред уточнил, что у Украины не получится вступить в Евросоюз без нахождения в НАТО, поскольку альянс оказывает влияние на главенствующий в ЕС Брюссель.

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный <…> альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — заключил Медведев.

В начале марта прошло заседание Еврокомиссии, на которой было озвучено обещание рассмотреть заявку Украины на вступление в состав организации.