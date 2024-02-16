Мир 16 февраля 2024, 12:45 Медведев указал на непрозрачность военно-биологических программ США Медведев: программы военно-биологических лабораторий США непрозрачны РИА «Новости»

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США развернули свои военно-биологические лаборатории по всему миру. Программы, которыми они занимаются, далеки от прозрачности. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме «За свободу наций!» в Москве.

«Их программы, и мы в этом убедились на собственном опыте, абсолютно непрозрачны», — указал он.

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Медведев добавил, что деятельность американских лабораторий в том числе направлена на изучение и разработку биологических агентов избирательного действия. Естественно, подчеркнул он, Россию не может это не тревожить.

«Конечно, в этом принимают участие не только Соединенные Штаты. Они пытаются подчинить всех своей воле. В одиночку такую глобальную схватку они неспособны, поэтому продолжают подключать своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики», — заметил зампред Совбеза.

Подобная ситуация, обратил он внимание, привела к тому, что на партнеров США легло основное бремя всех сопутствующих издержек.

Ранее стало известно, что в Мариуполе на протяжении нескольких лет в психиатрическом отделении больницы №7 на пациентах испытывали ревматологические лекарства для крупных фармацевтических организаций Запада.