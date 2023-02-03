Мир 03 февраля 2023, 12:19 Медведев сравнил Запад с нацистским врачом Менгеле в вопросах помощи Украине Зампред Совбеза России Медведев: Запад — не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коллективный Запад не станет восстанавливать экономику Украины. Он относится к своим колониям так же, как немецкий ученый-медик Йозеф Менгеле — к подопытным, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Запад — не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца», — написал он.

Реклама

Медведев предупредил: чем дольше киевский режим станет выпрашивать помощь союзников, тем ближе окончательный крах его экономики. К концу 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%, а общие потери из-за вооруженного конфликта достигли 830–850 миллиардов долларов. Почти вдвое уменьшилось производство пшеницы и кукурузы. Госдолг, по словам зампреда Совбеза, к концу 2023 года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов.

Реклама

Он напомнил, что у западных стран богатый опыт уничтожения своих колоний, и предсказал Украине ту же судьбу — ее используют, а потом отправят на свалку истории. Сначала страну лишат промышленности и сельского хозяйства, затем экономики в целом, а после уничтожат все, что останется от «пациента».

Военный историк и директор Музея Войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов ранее предупредил, что экономика Украины может приблизиться к состоянию XIX века. Он призвал ее согласиться на переговоры с Россией и стать нейтральным государством.