Медведев сказал, что Орбан сделал нетипичное для безгласной Европы заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не готово отказаться от российского топлива и не поддерживает санкции против патриарха РПЦ Кирилла. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его слова мужественным шагом. Об этом российского политик написал в Telegram-канале.

«Внесенный в „Миротворец“ премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг», — описал действия Орбана Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что эмбарго на российское топливо было бы «разрушительным» решением для экономики Венгрии. Санкции против служителей РПЦ Медведев назвал «безумными».

Также он отметил, что европейские страны начинают идти против США. И такие действия, по мнению Медведева, являются достаточно разумными.

«Видимо, наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух», — написал он.

Медведев написал, что Россия будет следить за реакцией американских властей на подобные заявления.