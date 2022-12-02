Мир 02 декабря 2022, 17:23 Медведев: нынешняя церковь Украины встала против Христа и молится только «на бабло» Зампред Совета безопасности России Медведев: у власти на Украине сейчас — сатанисты freepik

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Нынешняя власть на Украине превращает их церковь в сатанизм — во врагов Христа. Об этом заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что киевский режим сделал все, чтобы идти против православной веры.

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«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — написал он.

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Как написал Медведев, преследование церкви на Украине началось еще во время президентства Петра Порошенко. Медведев подчеркнул, что Киев растоптал установленные Конституцией права верующих и тех начали заставлять посещать только «правильные» церкви. Как он сказал, все дело в новой «демократической» Конституции.

Медведев процитировал: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель». Так зампред обратился к киевским «христопродавцам».

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходную позицию. По его словам, ложь о якобы русских ракетах в Польше стала последним ошибочным шагом Зеленского.