Мир 24 марта 2023, 14:04 Медведев счел правительство ФРГ переполненным дураками Медведев пожалел немцев после заявления главы Минюста ФРГ о возможности ареста Путина Unsplash

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Арест зарубежного политика на территории РФ стал бы объявлением войны России Западом. Такое заявление сделал замглавы Совбеза страны Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы Минюста ФРГ Марко Бушмана про возможность ареста главы РФ Владимира Путина. Тот сказал, что при визите российского руководителя в Германию правительство этой страны будет обязано реализовать ордер МУС.

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«Дураки из европейской структуры власти действительно поражают меня», — отметил Медведев.

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По его словам, аналогичную ситуацию, произойди она на территории РФ, сочли бы поводом для объявления войны России со стороны Запада.

Также Медведев отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц подобрал команду из неординарных людей. В связи с этим замглавы Совбеза России пожалел рядовых граждан ФРГ.