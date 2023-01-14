Мир 14 января 2023, 10:22 Медведев счел японцев вассалами США Медведев назвал паранойей заявления Запада о ядерном ударе со стороны России Unsplash

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Недавняя встреча лидеров США и Японии — американского президента Джозефа Байдена и премьер-министра второй страны Фуимо Кисиды — подтвердила паранойю Запада о ядерной угрозе из России. Таким мнением в Telegram-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что оба лидера назвали возможное применение атомного оружия Россией на Украине враждебным актом против человечества.

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«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — написал он.

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Далее он привел аргументы, почему японский премьер не там ищет угрозу применения атомного оружия. Медведев напомнил, что собеседник Кисиды — представитель единственной в мире страны, использовавший ядерный боеприпас.

По мнению зампреда Совбеза России, японский премьер проявил смирение вассала, не потребовав у Байдена покаяния за сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки.

«Понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», — написал Медведев.

Он отметил, что современное поколение сограждан Кисиды заслуживает сожаления. Также Медведев заявил, что японский премьер сможет смыть позор после встречи с Байденом только совершив сеппуку — акт самоубийства методом вспарывания живота — перед коллегами перед парламентом.