Медведев раскритиковал желание Израиля поставлять оружие Украине | 360°

Мир 17 октября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Медведев раскритиковал желание Израиля поставлять оружие Украине Зампред Совбеза Медведев: Израиль подставил под удар отношения с Россией unsplash

Читать 360tv в

Желание Израиля поставлять оружие на Украину - это большая ошибка, и она может разрушить отношения с Россией. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал политик.

Реклама

Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». По его словам, если Израиль собирается поставлять оружие Украине, то ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

Реклама

Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, как это делают Соединенные Штаты и страны НАТО. С начала российской специальной военной операции Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь. Таким образом в стране отреагировали на сообщение, что Иран якобы решил передать России баллистические ракеты.

17 0 0 0 3 21