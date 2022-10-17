Медведев раскритиковал желание Израиля поставлять оружие Украине | 360°

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Медведев раскритиковал желание Израиля поставлять оружие Украине

Зампред Совбеза Медведев: Израиль подставил под удар отношения с Россией

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Желание Израиля поставлять оружие на Украину - это большая ошибка, и она может разрушить отношения с Россией. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал политик.

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Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». По его словам, если Израиль собирается поставлять оружие Украине, то ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

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Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, как это делают Соединенные Штаты и страны НАТО. С начала российской специальной военной операции Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь. Таким образом в стране отреагировали на сообщение, что Иран якобы решил передать России баллистические ракеты.

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