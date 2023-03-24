Мир 24 марта 2023, 08:59 Медведев призвал украинцев не открывать ящик Пандоры в виде снарядов с обедненным ураном Зампред СБ Медведев призвал украинцев оценить последствия применения снарядов с ураном flickr

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Снаряды с обедненным ураном не имеют статуса ядерного оружия, но оставляют ядерный след и влекут за собой тяжелые последствия. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами призвал украинцев задуматься о целесообразности их применения, сообщил ТАСС.

«Неплохо бы даже самому населению, оставшемуся в пределах украинского государства, задаться вопросом: они хотят, чтобы такие средства поражения использовались? Ведь это они открывают ящик Пандоры», — сказал он.

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Дмитрий Медведев напомнил о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном в Югославии — возросла онкозаболеваемость. Он признал, что такие снаряды не признали ядерным оружием и не запретили использовать, но они оставили ядерный след и принесли долгосрочные тяжелые последствия.

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По его словам, урановый сердечник хорошо пробивает броню, и в вооруженном конфликте действительно важно уничтожить противника. Однако в снарядах, которые пообещала Великобритания, используют уран-234 и уран-235 с периодом полураспада 3,5 миллиарда лет. Дмитрий Медведев сказал, что степень радиоактивности обедненного урана ниже, чем обычного, но она все равно есть. Он призвал украинцев задуматься о последствиях применения таких боеприпасов.