23 мая 2023, 17:31
Медведев призвал США компенсировать разрушения «Северного потока», Артемовска и Мариуполя
Медведев: США должны возместить разрушения «Северного потока», Артемовска и Мариуполя
Соединенные Штаты должны компенсировать России подрыв трубопровода «Северный поток», а также разрушение Артемовска и Мариуполя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
На вопрос, должны ли США возместить ущерб от подрыва «Северного потока», экс-президент ответил утвердительно. Это не единственное, за что американцы должны выплатить компенсацию, обратил внимание политик.
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«Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой», — отметил Медведев.
Замглавы Совбеза добавил, что в ситуации с трубопроводом можно разговаривать о доказательствах, так как процесс еще не закончился. Хотя США отвергают причастность к подрыву «Северного потока», их аргументы звучат несерьезно, подытожил заместитель председателя Совбеза.
В интервью Медведев также отметил, что Россия напрасно вела многолетние переговоры с Западом о гарантиях безопасности. Он охарактеризовал западные государства цитатой из «Золотого теленка» о жалких и ничтожных людях.
США
Дмитрий Медведев
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