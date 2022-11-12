12 ноября 2022, 15:59
Медведев заявил, что Россия в одиночку противостоит НАТО и западному миру
Зампред Совбеза Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром
Россия на сегодняшний день в одиночку сражается с НАТО и западным миром, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, стране нужно сплотиться. В этом он видит залог успешных действий на фронте.
«Высочайший моральный дух, каждодневный тяжелый труд и теснейшее единство способны обеспечить страну победу», — подчеркнул Медведев.
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Он обратил внимание, что именно Россия, а не США, может сейчас сформировать новое мироустройство. Также зампред Совбеза указал на то, что РФ защищает интересы собственных граждан и смогла вернуть себе земли, которые исконно принадлежали ей.
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«Россия в одиночку ведет борьбу с западным миром и НАТО. <...> Вражеские союзы или мощного врага мы умеем уничтожать в одиночку», — подчеркнул он.
Ранее бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо изменить систему госзакупок. По его мнению, эта мера поможет обеспечить поставки в зону боевых действий по-настоящему эффективных видов вооружений, а не самых дешевых.
Дмитрий Медведев
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