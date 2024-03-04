Мир 04 марта 2024, 13:51 Медведев призвал оставить в прошлом концепцию «Украина — не Россия» Зампред СБ Медведев: Украина — это, безусловно, Россия РИА «Новости»

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Украина является частью общерусской цивилизации, а концепция, утверждающая обратное, должна исчезнуть навсегда. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи, сообщило РИА «Новости».

Медведев напомнил о словах одного из бывших украинских лидеров, который объявил, что Украина не является Россией. Зампредседателя Совбеза отметил, что этой концепции следует кануть в небытие.

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«Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — подчеркнул политик.

Он добавил, что территории по берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Медведев также предостерег от попыток «отрезать их по-живому».

Ранее он указал на глобальную и судьбоносную миссию России. Зампредседателя Совбеза также назвал ситуацию на Украине вынужденной мерой и ответом на русофобскую политику.