Мир 22 февраля 2023, 10:51 Медведев предупредил о праве России защищаться ядерным оружием Зампред Совбеза Медведев: Россия вправе защищаться любым оружием, даже ядерным Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

США из-за мании величия спровоцировали угрозу мирового конфликта. Россия имеет право защищаться любыми типами оружия, в том числе ядерным, предупредил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — заявил он.

Реклама

Зампред Совбеза объяснил решение России выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Оно давно назрело, ведь США и НАТО объявили войну и стали накачивать Украину вооружением, невзирая на стратегическую безопасность. Дмитрий Медведев считает, что дело не в российско-американских отношениях, а в мании величия Штатов, их убежденности в своем превосходстве и безнаказанности.

Реклама

Он предложил понаблюдать за реакцией американских политиков и других ядерных держав, например Франции и Великобритании. Их арсенал, по мнению Дмитрия Медведева, стоило учесть при разработке соглашений между США и Россией.

Госдума 22 февраля рассмотрит предложение президента России Владимира Путина о прекращении действия ДСНВ, рассказал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он связал это решение с необдуманными действиями президента США Джо Байдена и его нежеланием соблюдать обязательства.