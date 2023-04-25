Мир 25 апреля 2023, 11:16 Медведев предупредил о неутешительных тенденциях для энергопотребляющих стран Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть и газ в мире РИА «Новости»

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Рост цен на энергоносители в мире продолжится. С таким прогнозом выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Зампред СБ отметил, что в настоящее время цена барреля нефти марки Brent составляет около 90 долларов.

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«Тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные: рост продолжится», — пояснил он.

Медведев выразил уверенность, что стоимость газа тоже будет расти. По его прогнозу, цены в тысячи евро за тысячу кубических метров газа, вероятно, скоро вернутся.

Ранее руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко выразил уверенность, что в ближайшее время цены на нефть будут держаться на уровне 83-87 долларов за баррель.

По словам специалиста, позитивное влияние на динамику цен оказывает растущий спрос на китайском направлении. Вместе с тем волатильность сохраняется, уточнил он.