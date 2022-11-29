Мир 29 ноября 2022, 21:23 Медведев предупредил НАТО о последствиях поставки оружия на Украину Зампред СБ Медведев: оружие и персонал НАТО на Украине станут законной целью ВС России YouTube

Читать 360tv в

Комплексы Patriot станут законной целью российских военных в случае поставки на Украину, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что в руководстве Североатлантического альянса понимают существующие риски.

Медведев напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул на отправку ВСУ комплексов Patriot со специалистами альянса.

Реклама

«Они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Реклама

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика не собирается поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он уточнил, что вооружение встанет на защиту воздушного пространства страны.

Руководство НАТО будет рассматривать возобновление российско-украинских переговоров как прогресс, отметил Дмитрий Медведев. По его словам, в альянсе понимают, что Украина не сохранится в существующих границах и потеряет ряд регионов.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что цивилизованный мир не нуждается в Североатлантическом альянсе, поэтому его следует распустить по примеру преступного образования.