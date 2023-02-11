Мир 11 февраля 2023, 13:00 Медведев предупредил Европу о скором конце из-за лидеров-неудачников Медведев заявил, что конец «старой европейской цивилизации» будет печальным Пресс-служба Кремля

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Истинным гражданам Европы грозит погибель от рук действующих лидеров ЕС. К такому выводу пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, описав личное видение ситуации в своем Telegram-канале.

«Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для „старой европейской цивилизации“ весьма плачевно», — допустил Медведев.

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По его мнению, к 2023 году к правлению странами ЕС пришли не совсем компетентные люди.

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«Пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки», — отметил он.

По словам зампредседателя Совбеза России, старая Европа уже начала исчезать. Медведев добавил, что этому способствует большое количество эмигрантов со всей планеты.

Будущее ЕС он сравнил с греческим мифом: бог Зевс превратился в быка и украл Европу — дочь царя. Медведев сказал, что в реальности роль животного из мифа принадлежит США. По его мнению, уже сейчас Соединенным Штатам потворствуют предатели интересов ЕС — лидеры Польши и прибалтийских стран.