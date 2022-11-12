Мир 12 ноября 2022, 16:54 Медведев предупредил, что Россия еще не использовала весь свой арсенал оружия Запред Совбеза Медведев: Россия еще не использовала весь свой арсенал оружия РИА «Новости»

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Россия еще не применяла весь арсенал возможных средств поражения и обстреливала далеко не все вражеские цели, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Тут же он предупредил, что нынешнее положение дел может измениться

«Всему свое время», — отметил Медведев.

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Он обратил внимание, что российские военные прикладывают усилия, чтобы сохранять жизни мирного населения. Также командование ВС РФ заботится о том, чтобы подразделения несли минимальные потери и ценили жизни военнослужащих, чего не делают ВСУ. В этом, как подчеркнул он, заключается значительное различие между сторонами конфликта.

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Медведев подчеркнул, что Россия уже вернула исконно принадлежащие ей земли и продолжит это делать, защищая мирных жителей.

По его оценке, именно благодаря действиям РФ сейчас идет формирование нового равноправного миропорядка. В заключение он добавил, что Россия в одиночку борется с НАТО и западным миром, доказывая свое умение уничтожать вражеские союзы без посторонней помощи.