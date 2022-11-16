Мир 16 ноября 2022, 10:54 Медведев предупредил, что гибридная война Запада приближает третью мировую Зампред Совбеза России Медведев: Запад повышает вероятность начала третьей мировой Пресс-служба Кремля

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Своей гибридной войной с Россией Запад приближает третью мировую. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает одно: Запад гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал Медведев.

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Ранее Медведев заявил, что Россия будет вынуждена изымать имущество частных инвесторов из недружественных стран, если конфискуют ее собственные зарубежные активы. Таким образом он прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Он предложил ООН принять подобную резолюцию в отношении США. По его словам, американское правительство должно возместить ущерб «Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО». Зампред Совбеза сказал, что это похоже на начало агонии ООН как главной организации по примирению.

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