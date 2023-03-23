Мир 23 марта 2023, 09:06 Медведев предсказал десятилетия глобальной нестабильности Зампред СБ Медведев предупредил о «неспокойных десятилетиях» из-за Запада

Читать 360tv в

Запад не заинтересован в равноправном партнерстве. Однако из-за стремительного развития Китая и самостоятельности России ему не удалось сохранить свое влияние. Мир ждут десятилетия нестабильности, предупредил журналистов заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза уличил англосаксонский мир в попытках заправлять всем в мире. После распада СССР, Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи ему это удавалось. Но затем Китай резко поднялся, а Россия стала принимать самостоятельные решения, и ситуация изменилась.

Реклама

«Им это очень не нравится, поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойными», — сказал Дмитрий Медведев.

Реклама

Он заявил, что западные страны не заинтересованы в равноправном партнерстве. Дело, по мнению Дмитрия Медведева, не в возможностях других стран, а в желании англосаксов доминировать над другими. Он уверен, что отношения между Россией и Западом восстановятся, ситуация стабилизируется, но это случится в отдаленной перспективе — не раньше, чем через два-три года.