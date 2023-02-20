Мир 20 февраля 2023, 17:56 Медведев предрек Украине массовый отток населения Заместитель Совбеза РФ Медведев: тенденция сокращения населения Украины продолжится Unsplash

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Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев напомнил, сколько человек покинули Украину за все время конфликта. В своем Тelegram-канале он сообщил, что население страны продолжает сокращаться.

Медведев сослался на перепись и сообщил, что в 2001 году население Украины составляло порядка 48,5 миллиона человек.

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«Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 миллионов человек», — написал он.

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По словам Медведева, сейчас на Украине остались от 20 до 25 миллионов человек и тенденция к сокращению продолжается.

«Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — заключил он.

Между тем бежавшие в Канаду украинцы заявили об отсталости страны. Более 100 тысяч беженцев попали бесплатно в Канаду по специальной программе. Однако на этом льготы закончились.

Беженцы пожаловались в соцсетях о дороговизне жизни в Канаде, о сложностях в трудоустройстве. Украинцев не устраивает то, что им самостоятельно приходится искать жилье. Они сообщили, что канадцы до сих пор пользуются уличными телефонными аппаратами и оплачивают покупки чеками.