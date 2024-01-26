Важное 26 января 2024, 16:33 Медведев предрек создание Техасской Народной Республики Медведев: образование Техасской Народной Республики становится более реальным Unsplash

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Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что уже говорил об этом в конце позапрошлого года в шутливом предсказании. По его словам, власти США продемонстрировали полную неспособность справиться с миграционным кризисом, разгоревшемся в крупнейшем штате.

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«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно — лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу», — написал Медведев.

Это еще один пример ослабления американской гегемонии, которое происходит в результате действий самих представителей США. Власти могут «довести до белого каления» население Техаса, которое уже всерьез задумалось об отделении.

«История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей», — напомнил Медведев.

Так или иначе, США рискуют столкнуться с конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового противостояния, добавил политик.

О возможности выхода Техаса из состава США сообщили американские СМИ. Такие заявления являются популистским маневром, считает политолог Виктор Мизин.