Мир 16 июня 2023, 23:30 Медведев предрек нацистской Украине перманентный конфликт после слов Столтенберга Зампред Совбеза Медведев: для желающей попасть в НАТО Украины конфликт будет перманентным РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который исключил вступление Украины в альянс только в период конфликта. По словам политика, в таком случае Украину ждет конфликт перманентный.

Медведев пояснил, что России в принципе не нужно, чтобы Украина состояла в этом блоке.

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«Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится», — отметил он.

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта. При этом он подчеркнул, все союзники по блоку согласны принять страну в альянс, поэтому двери для Украины остаются открытыми, написало РИА «Новости».

Депутаты Европарламента ранее проголосовали за принятие резолюции, которая призывает НАТО по завершении конфликта на Украине принять страну в альянс. В поддержку этого документа высказались 425 европарламентария.