Мир 02 августа 2023, 12:40 Медведев посоветовал Зеленскому посмотреть на последствия ударов возмездия России Медведев: Зеленскому стоит посмотреть на последствия ударов возмездия России РИА «Новости»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прошелся по очередному высказыванию президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне почувствуют результаты работы ВСУ и украинских спецслужб. Комментарий политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы», — заметил Медведев.

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По мнению зампреда Совбеза, Зеленскому «с напудренным носом» следовало бы отправиться посмотреть на результаты работы Вооруженных сил России по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове и Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и ряде других населенных пунктов.

После того, как Зеленский увидит ответы России на террористические атаки Украины, ему стоит задуматься, что он сделал с республикой, заключил Медведев.

Заявление о «последствиях работы» Украины Зеленский сделал 1 августа, заслушав отчеты представителей военных служб.