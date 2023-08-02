02 августа 2023, 12:40
Медведев посоветовал Зеленскому посмотреть на последствия ударов возмездия России
Медведев: Зеленскому стоит посмотреть на последствия ударов возмездия России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прошелся по очередному высказыванию президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне почувствуют результаты работы ВСУ и украинских спецслужб. Комментарий политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы», — заметил Медведев.
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По мнению зампреда Совбеза, Зеленскому «с напудренным носом» следовало бы отправиться посмотреть на результаты работы Вооруженных сил России по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове и Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и ряде других населенных пунктов.
После того, как Зеленский увидит ответы России на террористические атаки Украины, ему стоит задуматься, что он сделал с республикой, заключил Медведев.
Заявление о «последствиях работы» Украины Зеленский сделал 1 августа, заслушав отчеты представителей военных служб.
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
ВСУ
Украина
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