Медведев посмеялся над главой Минсельхоза ФРГ, призвавшего есть меньше мяса ради победы над Путиным
Медведев потроллил главу Минсельхоза ФРГ за просьбу отказаться от мяса ради победы над РФ
Пора менять национальные привычки немецкой нации отказом от мяса и колбасы. С этим суждением в Telegram-канале выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ответив на призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира употреблять меньше мясного ради борьбы с Россией.
«„Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина“, — сказал глава Минсельхоза ФРГ. Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», — написал политик.
Также Медведев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за запрет деятельности оппозиционных партий на территории страны.
«Не нужны они такие! Молодцы! Так держать! Зеленский наконец разобрался в тонкостях народовластия», — прокомментировал политик.
Ранее Оздемир заявил, что Россия использует поставки продуктов в качестве оружия. По его мнению, сокращение употребления мяса помогло бы бороться с Россией.
Также вице-канцлер Роберт Хабек допустил, что зимой придется отключать отопление в домах, если прервется поставка газа из России.