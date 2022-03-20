Медведев посмеялся над главой Минсельхоза ФРГ, призвавшего есть меньше мяса ради победы над Путиным

Пора менять национальные привычки немецкой нации отказом от мяса и колбасы. С этим суждением в Telegram-канале выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ответив на призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира употреблять меньше мясного ради борьбы с Россией.

«„Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина“, — сказал глава Минсельхоза ФРГ. Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», — написал политик.

Также Медведев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за запрет деятельности оппозиционных партий на территории страны.

«Не нужны они такие! Молодцы! Так держать! Зеленский наконец разобрался в тонкостях народовластия», — прокомментировал политик.

Ранее Оздемир заявил, что Россия использует поставки продуктов в качестве оружия. По его мнению, сокращение употребления мяса помогло бы бороться с Россией.

Также вице-канцлер Роберт Хабек допустил, что зимой придется отключать отопление в домах, если прервется поставка газа из России.