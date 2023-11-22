Мир 22 ноября 2023, 14:57 Медведев пошутил про российский танк и Финляндию Медведев рассказал анекдот про танк и Финляндию на фоне ситуации на границе РИА «Новости»

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал анекдот о российском танке и Финляндии. Пост, посвященный ситуации на границе с Россией, он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Героями анекдота стали финны Пекка и Матти. Одни из них рассказывает другому о том, что власти Финляндии поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить РФ.

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«Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», — написал политик.

К посту он прикрепил картинку, на который изображены герои анекдота.

Вероятно, анекдот стал отсылкой к ситуации, которая недавно произошла в Финляндии. Как сообщило РИА «Новости», проукраинские организации при поддержке местных властей продемонстрировали на площади у парламента сожженный российский танк Т-72, который привезли из Эстонии.

Посольство РФ направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Финляндии. Диппредставительство назвало подобную выходку кощунством.

В сентябре финские власти решили запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Как уточнил RT, МВД страны обещало продолжить подготовку ограничений на границе с РФ.