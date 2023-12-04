Мир 04 декабря 2023, 14:42 Медведев показал сделанный нейросетью мем о жирующих Шольце, Байдене и Макроне Зампред СБ Медведев показал мем о псевдосолидарности политиков Запада с Украиной РИА «Новости»

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Нейросеть сделала мем о лицемерии западных политиков по отношению к Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Все наши мысли с тобой, Украина», — подписал он коллаж.

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На картинке канцлер Германии Олаф Шольц сидел за накрытым столом, президент США Джо Байден отдыхал на пляже, а президент Франции Эммануэль Макрон пил шампанское. Все политики улыбались.

Полгода назад Дмитрий Медведев опубликовал другой мем, посвященный Украине. Он высмеял обещания Запада принять ее в НАТО и Евросоюз, которые не исполнят. Вместо сотрудничества с США и Великобританией страна на его картинке заняла место среди Сирии, Афганистана, Йемена, Ливии и Ирака.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского высмеял в своем X (бывшем Twitter) бизнесмен Илон Маск, сообщили «Известия». Он опубликовал фото человека с его лицом и подписью о международной помощи.