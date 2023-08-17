Мир 17 августа 2023, 18:35 Медведев оценил слова Саркози об иллюзии возвращения Украиной Крыма Медведев назвал точными и смелыми слова Саркози о Крыме РИА «Новости»

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Заявление бывшего президента Франции Николя Саркози об иллюзии Украины в вопросе возвращения Крыма является точным и смелым. Об этом в социальной сети X сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Саркози сказал, что Украине нет места в Евросоюзе. Еще сказал, что Крым всегда был исторической частью России. Это заявление одновременно стало точным и смелым», — написал он.

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Медведев отметил, что прежние европейские политики мыслили гораздо масштабнее, чем нынешние.

«К примеру, Саркози не утратил по сей день здравого смысла. Также он помог в 2008 году урегулировать конфликт с Грузией. Такие слова — это не то же самое, что поставлять оружие нацистам», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Саркози назвал иллюзорной идею Украины вернуть под контроль территорию Крыма, где большая часть населения всегда чувствовала себя русскими, писал RT. Это высказывание в офисе Владимира Зеленского сочли преступной логикой.