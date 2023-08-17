17 августа 2023, 18:35
Медведев оценил слова Саркози об иллюзии возвращения Украиной Крыма
Медведев назвал точными и смелыми слова Саркози о Крыме
Заявление бывшего президента Франции Николя Саркози об иллюзии Украины в вопросе возвращения Крыма является точным и смелым. Об этом в социальной сети X сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Саркози сказал, что Украине нет места в Евросоюзе. Еще сказал, что Крым всегда был исторической частью России. Это заявление одновременно стало точным и смелым», — написал он.
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Медведев отметил, что прежние европейские политики мыслили гораздо масштабнее, чем нынешние.
«К примеру, Саркози не утратил по сей день здравого смысла. Также он помог в 2008 году урегулировать конфликт с Грузией. Такие слова — это не то же самое, что поставлять оружие нацистам», — добавил зампред Совбеза.
Ранее Саркози назвал иллюзорной идею Украины вернуть под контроль территорию Крыма, где большая часть населения всегда чувствовала себя русскими, писал RT. Это высказывание в офисе Владимира Зеленского сочли преступной логикой.
Дмитрий Медведев
Крым
Россия
Украина
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