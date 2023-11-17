Мир 17 ноября 2023, 13:15 Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface Зампред Совбеза Медведев мемом высмеял Украину, оставшуюся без помощи США Ministry of Defense of Ukraine

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал мемом Trollface на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Политик опубликовал шуточное изображение в Telegram-канале.

На картинке изображен персонаж, недоумевающий из-за отсутствия финансирования. Расположенный справа от него американский союзник пообещал оказать помощь в следующем году.

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«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», — написал Медведев в комментарии к мему.

Президент США 16 ноября подписал закон, согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи до февраля 2024 года. Палата представителей и конгресс Соединенных Штатов одобрили документ большинством голосов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов. Он заявил, что военные склады опустели по всему миру — обострение палестино-израильского конфликта усугубило ситуацию.