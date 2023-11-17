17 ноября 2023, 13:15
Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface
Зампред Совбеза Медведев мемом высмеял Украину, оставшуюся без помощи США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал мемом Trollface на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Политик опубликовал шуточное изображение в Telegram-канале.
На картинке изображен персонаж, недоумевающий из-за отсутствия финансирования. Расположенный справа от него американский союзник пообещал оказать помощь в следующем году.
Реклама
«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», — написал Медведев в комментарии к мему.
Президент США 16 ноября подписал закон, согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи до февраля 2024 года. Палата представителей и конгресс Соединенных Штатов одобрили документ большинством голосов.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов. Он заявил, что военные склады опустели по всему миру — обострение палестино-израильского конфликта усугубило ситуацию.
США
Дмитрий Медведев
Украина
Реклама
Реклама