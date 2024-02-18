Мир 18 февраля 2024, 12:34 Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине Медведев картинкой отреагировал на соглашение между Францией и Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией можно сравнить с союзом поросенка и петуха. Об этом в социальной сети X сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он опубликовал изображение, на котором раскрашенный в цвета Украины поросенок сидит на петухе.

Реклама

«Франция не устояла перед новым партнером. Новые гарантии любви получил амикшон. Однако французские фермеры и остальные жертвы Эммануэля Макрона вряд ли оценил роман. Особенно когда он стоит три миллиарда евро», — подписал Медведев публикацию.

В субботу, 17 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон в Париже заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины. Ранее такие же документы подписали Великобритания и Германия.

Также Макрон выделил Украине три миллиарда евро финансовой помощи, чем разгневал лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Депутат напомнил, что правительство до сих пор не может найти 150 миллионов евро на поддержку фермерских хозяйств.