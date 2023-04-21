Мир 21 апреля 2023, 17:06 Медведев одной «исторической приметой» поставил на место главу Минобороны Германии Зампред Совбеза Медведев ответил на слова главы Минобороны Германии об атаках Киева РИА «Новости»

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Министр обороны Германии Борис Писториус завидует славе военачальников Третьего рейха. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Писториуса, назвавшего «нормальным» проведение атак Киева по российской территории, писало РИА «Новости».

Медведев поставил Писториуса на место, отметив, что тот «ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории», не думая.

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«На самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — подчеркнул Медведев.

Медведев уже вспоминал историю Великой Отечественной войны и сравнивал разгром режима президента Украины Зеленского с поражением нацистов под Сталинградом. Немецкая ежедневная газета также сопоставляла ошибки ВСУ с просчетами немецких солдат в 1943 году перед Курской битвой.

Ранее СМИ писали, что Запад уже начал готовиться к жесткому ответу России на контрнаступление ВСУ. По слитым в сеть данным стало известно, что атака готовится 30 апреля — в годовщину смерти Адольфа Гитлера.