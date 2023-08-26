Мир 26 августа 2023, 13:32 Медведев обвинил Запад в провоцировании третьей мировой войны Зампред СБ Медведев: Запад подталкивает всех к третьей мировой войне Freepik

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Западные оппоненты России подталкивают мир к войне. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

При этом на Западе игнорируют сигналы России, а если бы они их услышали, «было бы лучше», подчеркнул политик

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«Во всяком случае мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают», — заявил Медведев.

Так он прокомментировал тезис о том, что реакция России на агрессию Грузии 15 лет назад могла стать для Соединенных Штатов и НАТО сигналом о том, что к озабоченностям РФ стоит прислушиваться. На Западе этого не сделали, резюмировал зампред СБ.

Днем 26 августа исполнилось 15 лет с дня признания независимости Южной Осетии и Абхазии Россией. В том же интервью Медведев напомнил, что Запад встретил этот шаг «без энтузиазма», и выразил уверенность в том, что со временем страны, не боящиеся его реакции, также признают суверенность этих республик.