Мир 21 ноября 2023, 17:19 Медведев обвинил Запад в переносе вредных производств в страны Глобального Юга Медведев: Запад перенес вредные производства в страны Юга и требует компенсации РИА «Новости»

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Запад перенес вредные производства в страны Глобального Юга и теперь требует от развивающихся государств компенсации за загрязнение окружающей среды. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

По словам политика, еще в 2009 году США пообещали выделять по 100 миллиардов долларов каждый год на борьбу с изменением климата в странах Глобального Юга и Востока. На деле собрали лишь мизерную часть из этой суммы, отметил Медведев.

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«При этом европейцы и американцы добились переноса своих так называемых вредных производств в страны Глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции», — указал зампредседателя Совета безопасности.

С одной стороны, Запад получает от этого прибыль, а с другой — заставляет развивающиеся страны платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды, обратил внимание Медведев. Политик назвал эту ситуацию «проявлением неоколониализма в зеленом измерении».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее отметил, что Глобальный Юг устал от агрессивной гегемонии Запада. По словам Нарышкина, у южных стран нашла отклик твердая позиция России, призывающей к созданию многополярного мира.