Важное 25 апреля 2023, 10:51 Медведев обвинил Запад в несправедливом отношении к России Зампред СБ России Медведев: Запад оказался несправедлив к России и не готов к партнерству РИА «Новости»

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Западные страны во многом отнеслись к России неправедливо. Они оказались не готовы к расноправному партнерству, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Запад оказался во многом несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству», — сказал он.

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По словам Медведева, теперь Запад не сможет диктовать человечеству свою волю, как делал это полвека назад.

Он также сказал, что надвигающаяся угроза ядерной войны намного опасней изменения климата. Зампред Совбеза также назвал раздел Украины Польшей и другими государствами лучшим исходом, чем ее вступление в НАТО и начало третьей мировой войны.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» открылся 24 апреля и продлится три дня. На нем выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и другие. Трансляцию организовали на сайте марафона.