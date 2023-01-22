22 января 2023, 15:41
Медведев не исключил появление нового военного альянса
Медведев допустил создание нового военного альянса в случае затяжного конфликта на Украине
Затянувшийся конфликт на Украине может спровоцировать создание военного альянса стран, которым не нравится политика США и их союзников. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«В какой-то момент, в случае затяжного конфликта, сложится новый военный альянс. Из тех стран, которых достали США и свора их кастрированных псов», — написал он.
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По словам Медведева, в ходе длительных войн подобное в истории человечества происходило всегда.
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«Тогда американцы окончательно кинут остатки несчастных украинцев и старуху Европу, мир вернется в равновесное состояние. Если не будет слишком поздно», — добавил он.
Политик отметил, что встреча глав министерств обороны западных стран на базе Рамштайн исключает любые сомнения в том, что враги постараются измотать или уничтожить Россию.
«У них достаточно оружия, не надо иллюзий. Будут производить новое, если потребуется. Непросто очень будет», — заключил он.
Ранее Медведев заявил, что украинский конфликт для России уже можно назвать новой Отечественной войной.
Дмитрий Медведев
Россия
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