Мир 02 сентября 2023, 10:00 Медведев назвал Запад пособником нацистов Медведев: к лидерам стран Запада нужно относиться как к пособникам нацистов РИА «Новости»

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Нынешние руководители западных стран являются пособниками нацистской Украины, поэтому не нужно мечтать о восстановлении отношений с ними. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Почти все начальники западных стран поддерживают Бандероукраину. Поэтому Байден, Мелони, Макрон, Шольц, Сунак и Трюдо, а также руководители чумных блох вроде Прибалтики, сумчатых животных из Новой Зеландии и Австралии, милитаристской Японии и гнуснейшей Польши — явные и прямые пособников нацистов», — написал он.

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Медведев отметил, что отношение к ним нужно строить соответствующим образом — как к главам государств нацистской коалиции.

«А не предаваться грезам, что мы когда-то заживем с небинарными гендерами большой полиаморной семьей», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что западные страны подталкивают мир к третьей мировой войне, писали «Известия».