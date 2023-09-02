02 сентября 2023, 10:00
Медведев назвал Запад пособником нацистов
Медведев: к лидерам стран Запада нужно относиться как к пособникам нацистов
Нынешние руководители западных стран являются пособниками нацистской Украины, поэтому не нужно мечтать о восстановлении отношений с ними. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Почти все начальники западных стран поддерживают Бандероукраину. Поэтому Байден, Мелони, Макрон, Шольц, Сунак и Трюдо, а также руководители чумных блох вроде Прибалтики, сумчатых животных из Новой Зеландии и Австралии, милитаристской Японии и гнуснейшей Польши — явные и прямые пособников нацистов», — написал он.
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Медведев отметил, что отношение к ним нужно строить соответствующим образом — как к главам государств нацистской коалиции.
«А не предаваться грезам, что мы когда-то заживем с небинарными гендерами большой полиаморной семьей», — добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что западные страны подталкивают мир к третьей мировой войне, писали «Известия».
Дмитрий Медведев
Запад
Украина
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