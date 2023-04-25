Важное 25 апреля 2023, 11:04 Медведев назвал условие применения ядерного оружия Россией Медведев: Россия применит ядерное оружие первой в случае угрозы ее существованию United States Department of Energy

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Россия способна применить ядерное оружие первой в случае угрозы ее существованию. Об этом на марафоне «Знание. Первые» сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Политик напомнил присутствующим положение ядерной доктрины России.

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«В ней прямо сказано, что если против страны осуществляют агрессию с применением других видов вооружения и существует угроза существованию государства, то ядерное оружие может быть применено. По сути, это применение ядерного оружия в ответ на подобные действия», — сказал он.

По словам Медведева, западные страны не должны недооценивать вероятность применения ядерного оружия Россией в случае угрозы.

«Не должны нас недооценивать потенциальные противники. Все эти разговоры о том, что Россия ничего не сделает или что мы только пугаем — не стоят ничего. Политическое и военное руководство Запада должны четко понимать наши намерения и наши правила», — добавил зампред Совбеза.

Ранее бывший американский военный Скотт Риттер заявил, что России не потребуется ядерное оружие для победы над Украиной.