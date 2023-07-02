Мир 02 июля 2023, 13:30 Медведев назвал Украину «Землей Санникова» Зампред Совбеза Медведев назвал Украину с вымышленной Землей Санниковой Unsplash

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал Украину «Землей Санникова», намекнув, что ее вообще не существовало. Таким образом политик высказался о требовании киевского режима начать переговоры, но при условии возвращения к границам 1991 года.

«Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли», — заявил он.

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«Землей Санникова» называют «остров-призрак» в Северном Ледовитом океане. Его якобы видели некоторые исследователи в XIX веке, в том числе Яков Санников. Исследователи пришли к выводу, что это был лед со слоем грунта. Он растаял, и земля исчезла.

В 1926 появился научно-фантастический роман «Земля Санникова», который написал Владимир Обручев. А затем, в 1973 году, Алберт Мкртчян и Леонид Попов сняли художественный фильм с таким же названием по мотивам книги Обручева.

Ранее Владимир Рогов также завил, что возвращение к границам 1991 года будет значит для Украины пребывание в одном государстве с Россией. Глава движения «Мы вместе с Россией» вообще усомнился, что президент Владимир Зеленский на самом деле собирается проводить мирные переговоры, о которых говорит, писал ТАСС. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал план украинского лидера пусканием пыли в глаза западным партнерам.