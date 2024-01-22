22 января 2024, 18:38
Медведев назвал русскими живущих в РФ украинцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал украинцев, живущих на российской территории, русскими. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на указ лидера Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России.
«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал Медведев.
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По словам политика, указ Зеленского — пропаганда на фоне провала ВСУ в боях.
В документе обозначены некоторые южные российские регионы, которые якобы исторически населены украинцами. Среди них — Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Зампред Совбеза РФ указал на неадекватное состояние украинского лидера, в котором тот решил подписать указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами».
Госдума также раскритиковала указ Зеленского о «населенных украинцами» территориях России. Депутат Новиков назвал такое решение неадекватным.
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Украина
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